غيرة لذيذ من المساعد الصوتي أليكسا في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 8

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، بداية المسابقة بين الروبوت لذيذ وزومبا، والمنافس لهما متين.

"لذيذ" يشعر بالغيرة من أليكسا

وخلال حلقة مسلسل في بيتنا روبوت 2، جرى تشغيل المساعد الصوتي أليكسا لتساعده على الاستيقاظ، الأمر الذي جعل الروبوت لذيذ يشعر بالغيرة.

وعندما يحاول يوسف سؤال لذيذ عن أي شيء يتعلق بالعمل أو المنزل يكون رده: اسال أليكسا، ويحاول يوسف إصلاح الموقف وأن يرضي الروبوت لذيذ الذي يقوم بتكسير الجهاز حتى لا يمكن الاستعانة به مرة أخرى.

طلبات متناقضة من سارة

وشهدت الحلقة موقفا طريفا آخر وهو التغيرات المزاجية التي تمر بها سارة زوجة يوسف أثناء الحمل، بداية من طلباتها المتناقضة وشعورها بالعصبية، وهو ما تخبر به سارة الطبيبة عبلة العلبة، التي تخبرها بأن هذه الأمور طبيعية خلال الحمل.

وبدأت حلقة اليوم بالمنافسة بين الروبوتات متين ولذيذ وزومبا، وكانت أولى الاختبارات هي مسابقة في الجري، ورغم المعوقات نجح لذيذ وزومبا في تخطيها والنجاح.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل في بيتنا روبوت 2 يعرض بشكل حصري عبر قناة الحياة الفضائية، ويكون العرض الأول للحلقة الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.