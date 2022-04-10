يبحث الكثير من عشاق الكوميديا الخفيفية، عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9 والقنوات الناقلة له، وذلك عبر محركات البحث المختلفة على الإنترنت، حرصا من جانبهم على متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل التي تعرض الليلة، كما شهت السوشيال ميديا تداول الكثير من إفيهات المسلسل، التي بدأت منذ الحلقة الأولى.

وحرصًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه القراء والمتابعين، عبر محركات البحث، نوضح من خلال التقرير التالي مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 9 والقنوات الناقلة والتي جاءت كما يلي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

وحصلت مجموعة قنوات «الحياة»، على حقوق البث الحصري لمسلسل في بيتنا روبوت 2، ضمن سباق دراما رمضان 2022، حيث تُذاع الحلقة يوميا في تمام الساعة 6:20 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا، فيما يتم الإعادة للمرة الثانية في اليوم التالي الساعة 10:30 صباحًا، إضافة إلى عرض جميع حلقات المسلسل يوميا على منصة Watch it.