قصف جوي روسي يدمر مطار مدينة دنيبرو الأوكرانية بالكامل

لا تزال عمليات القصف الروسي العنيف مستمرة على الأراضي الأوكرانية، وفي إطار استهداف القوات الروسية للمناطق والنقاط الحيوية فقد أدى قصف جوي مكثف إلى تدمير مطار دنيبرو، إحدى أكبر المدن الأوكرانية بالكامل، بحسب ما أعلن مسؤول أوكراني محلي، وفق ما نقله موقع «العربية».

تدمير مطار مدينة دينبرو بالكامل

وكتب فالنتين ريزنيتشينكو، حاكم منطقة دنيبرو على تلجرام، أن «هجوما جديدا تعرض له مطار دنيبرو، لم يبق منه شيء»، وأضاف أن المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني وسط سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى وملايين اللاجئين، وفق الإحصائيات التي أعلنتها الأمم المتحدة، في ظل عقوبات دولية خانقة على موسكو.