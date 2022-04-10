أوكرانيا: الجنود الروس سرقوا مواد مشعة من تشيرنوبيل «ستفتك بهم»

قالت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة، اليوم الأحد، إن القوات الروسية التي احتلت محطة تشيرنوبيل النووية «سرقت مواد مشعة من مختبرات أبحاث يمكن أن تقتلها»، وفق ما نقله موقع «العربية».

خطر نووي يحيط بالجنود الروسي في محطة تشيرنوبيل

ويشار إلى أنّ القوات الروسية قد استولت على محطة الطاقة البائدة في اليوم الأول من عملياتها العسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، واحتلت المنطقة شديدة النشاط الإشعاعي لأكثر من شهر ، قبل أن تنسحب في 31 مارس، وقالت الوكالة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجنود الروس نهبوا معملين في المنطقة، ولفتت الوكالة إلى أنّ الروس دخلوا منطقة تخزين تابعة لقاعدة أبحاث إيكوسنتر وسرقوا 133 مادة مشعة للغاية.

تعرض الروس لكميات مروعة من الإشعاع النووي

وتابعت الوكالة: «حتى جزء صغير من هذا النشاط مميت إذا تم التعامل معه بطريقة غير مهنية»، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال وزير الطاقة الأوكراني ، جيرمان جولاشينكو إن الجنود الروس عرضوا أنفسهم لكمية وصفها بـ«المروعة» من الإشعاع النووي ، قائلاً إن بعضهم قد يعيش أقل من عام.

حفر سرقة واستنشاق غبار مميت

وقال غولاشينكو على فيسبوك يوم الجمعة الماضية بعد زيارة منطقة الحظر: «لقد حفر جنود الجيش الروسي تربة جرداء ملوثة بالإشعاع، وجمعوا الرمال المشعة في أكياس للتحصين، واستنشقوا هذا الغبار المميت».

تلوث المعدات العسكرية الروسية بالإشعاع النووي

وتابع: «بعد شهر من هذا التعرض، يكون لديهم عام واحد كحد أقصى من العمر. بتعبير أدق، ليست الحياة ولكن الموت البطيء من الأمراض»، لافتا إلى أنّ المعدات العسكرية الروسية كانت ملوثة أيضا: «جهل الجنود الروس أمر مروع».