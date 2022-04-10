محافظ قنا ووزير النقل يتفقدان مسار القطار الكهربائي «أكتوبر - أسوان»

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية داخل المحافظة بداية من مركز أبوتشت شمالا حتى حدود مدينة طيبة بمحافظة الأقصر جنوبا، وتفقدا خلالها مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)، والذي يبلغ طوله 925 كم.

وعاين الوزير والمحافظ عدة نقاط لمسار القطار والمواقع المقترحة لإقامة المحطات، ونقاط عبور القطار أعلى نهر النيل، وكذلك موقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثاني (أكتوبر - أسوان)، والثالث (سفاجا الغردقة - قنا - الأقصر).

جاء ذلك بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب فتحي قنديل، والنائب محمد طايع، والنائب محمد احمد الجبلاوي، والنائب أشرف أبوالفضل، والنائبة سناء الحساني، وأعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ.

إنشاء محطات في المناطق كثيفة السكان

أكد وزير النقل والمواصلات خلال جولته أنه سيتم مراعاة إنشاء محطات الركاب فى المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للشبكة تصل إلى 250 كم / س، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة.

وذكر أن عدد القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيلها على هذا الخط تصل إلى 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مؤكدا أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة للركاب.

توقيع عقد الخطين مع شركة «سيمنز»

وأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد الخطين الثاني والثالث مع شركة «سيمنز» العالمية، ضمن خطة وزارة النقل والمواصلات لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والمكونة من 3 خطوط رئيسية، بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، منها حوالي 1400 كم لخدمة الصعيد، وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كمز

وأشار إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية.

تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن المحافظة ستسخر كل إمكانياتها لتقديم الدعم اللازم للشركات القائمة على تنفيذ المشروع، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأشار «الداودي» إلى أن خطوط القطار الكهربائي السريع، والمحاور الجديدة تمثل شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، كما أنها ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات إضافة إلى دورها فى الحفاظ علي البيئة.