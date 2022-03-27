الوزير: سعر تذكرة القطار الكهربائي تقترب من 30 جنيها و«مش هنرفد عامل»

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة حددت مع الشركة الألمانية تكلفة تشغيل وصيانة وتشغيل العمالة في خط القطار السريع، موضحًا: «في شركات متعثرة وبتخسر، وبدل ما نصفيها ونمشي الناس ونسرحهم ونقعدهم في البيوت، قلنا ناخد الناس دي ونختبرهم ونشغلهم في شركات الجديدة، مثل شركة الـLrt، وشركة القطار السريع وشركة المونورويل .. لكن محدش هيتدخل لهم، لازم يذاكروا ويجتهدوا، والشركات الأجنبية مش بتهرج، وهتاخد أحسن ناس، واللي مش هينجح هو اللي جابه لنفسه».

القطار الكهربائي سينقل 900 ألف راكب يوميا

وحول سعر تذاكر القطار الكهربائي من السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير: «لسه محددناش، لكنها قريبة من 30 جنيها، ونؤكد أننا في دراسات الجدوى نبعد عن تحقيق الربح من التذاكر، ونكتفي بتحقيق تكلفة التشغيل، لأننا نحقق الأرباح من مصادر أخرى في المشروع ذاته، مثل الإعلانات والتجاري، ونعمل على أن نكون أقل أو نساوي البديل».

وتابع: «القطار الكهربائي سيكون أسرع، وزمن التقاطر سيكون 3 دقائق، لكن البداية ستكون 10 دقائق، إذ سنستوعب نصف مليون راكب، مقابل 650 ألف راكب عندما يكون زمن التقاطر 8 دقائق، وعندما يكون زمن التقاطر سيمكننا نقل 900 ألف راكب في اليوم».

وأضاف الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أنه لن يجرى الاستغناء عن أي عمال في قطاع السكك الحديد بعد التطوير، مضيفا: «أنا محتاجهم، بس محتاج الشاطر، واللي هيحافظ لي على القطار، هياخدوا مرتبات محترمة، وهنسحلهم شغل، والمرتبات هتبقى مرة ونصف ومرتين مقارنة بالشركات اللي كانوا بيشتغلوها».

توزيع خريجي معهد وردان على قطاعات السكك الحديدية

وتابع وزير النقل والمواصلات: «الوحش هنأهله وندربه وهنفضل معاه لحد ما يتعلم ويبقى مفيد لنفسه وبلده، والتدريب في وردان، والشركات بنفسها دشنت معاهد تدريب خاصة بها، ونختبر العاملين والمهندسين رياضيا وطبيا ونفسيا، وبعد الاختبارات فإنهم يتدربون لدى القوات المسلحة، بواقع 6 أشهر للمهندس، و12 شهر للفني»، مؤكدًا على توزيع خريجي معهد وردان على قطاعات السكك الحديدية المختلفة وفقا لتخصصاتهم.