الأنفاق: تشغيل القطار الكهربائي أول يونيو بسعر تذكرة يبدأ بـ15 جنيهًا

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تواصل تشغيل القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، تجريبيًا دون تحميل ركاب، للتأكد من السلامة الفنية للمشروع بالكامل، قبل تشغيله رسميا أمام الركاب، مشيرًا إلى أنه سيتم توريد 4 قطارات جديدة للمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد استلام 18 قطارًا من ضمن 22 قطارًا هى إجمالي عدد القطارات الكهربائية.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي تبدأ بـ15 جنيهًا

وكشف «والي»، في تصريحات لـ«الوطن»، مقترح تفاصيل أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، حيث تتراوح ما بين 15 و30 و35 جنيهًا، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الأسعار بشكل رسمي أمام الركاب، قبل افتتاح المشروع بنحو 30 يومًا تقريبًا، منوهًا إلى أنه سيتم عمل اشتراكات شهرية للطلاب والموظفين وجموع الركاب.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي في متناول محدودي الدخل

وأوضح «والي»، أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي ستكون في متناول محدودي الدخل، وأن مقترح الأسعار ما زال قيد الدراسة، مؤكدًا أنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي رسميًا أمام الركاب أول يونيو المقبل، مضيفًا أنه سيتم تشغيل البوابات الإلكترونية المتواجدة داخل صالات المحطات، تجريبيًا استعدادًا لبداية التشغيل.

القطار الكهربائي سيقدم خدمة فاخرة للركاب

وقال رئيس القومية للأنفاق، إن مشروع القطار الكهربائي الخفيف، سيقدم خدمات فاخرة لجموع الركاب، وأن الدولة تنفذ المشروع منطلقًا من محطة عدلي منصور التبادلية إلى جوار موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام، حيث ينطلق مساره موازيًا لطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوي لربط مدن شرق القاهرة مثل السلام والعبور والمستقبل والشروق وبدر، ثم يتفرع جنوباً في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة واصلًا إلى المدينة الرياضية الدولية ويتفرع شمالًا بعد مدينة بدر في إتجاه مدينة العاشر من رمضان.

يذكر أن تنفذ الدولة مشروع القطار الكهربائي الخفيف على 4 مراحل، حيث يجرى العمل على إنهاء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، ليعقبهما فى نهاية 2022 افتتاح المرحلة الثالثة بالمشروع، ثم يبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة شاملة 3 محطات، لتبلغ إجمالي أطوال مسار المشروع بمراحله الـ4 حوالي 103.3 كم وعدد 19 محطة.