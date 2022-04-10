العثور على رضيع داخل كرتونة ونشوب حريق داخل منزل بالمحلة «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على حريق، داخل منزل في قرية كفر حجازى، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

لا خسائر في الأرواح

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل أحد المنازل، بقرية كفر حجازي، بدائرة المركز، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، قبل إمتدادها الي المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن سبب إندلاع الحريق، هو بيع مواد سريعة الاشتعال «بنزين» داخل المنزل، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

العثور على طفل رضيع في كرتونة

كما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور علي طفل رضيع مجهول الهوية داخل كرتونة بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم، وتبين أن الطفل رضيع، من حديثي الولادة، داخل كرتونة.

ونُقل الرضيع بواسطة سيارة إسعاف لإيداعه داخل الحضانة بمستشفي المحلة العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدي سلامته وخلوه من الأمراض، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.