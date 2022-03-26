علاج 1324 مواطناً بالمجان في قافلة طبية لجامعة طنطا بقرى زفتى

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى إلى قرية «ميت الحارون»، التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية، اليوم السبت، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

احتفال جامعة طنطا بالوبيل الذهبي

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحي داخل محافظة الغربية وخارجها، بقوافل الجامعة الطبية، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وزيادة عدد القوافل الطبية طوال العام، بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي للجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 1324 مواطناً بالمجان من أهالي القرية، كما تم تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة، في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد.

قافلة شاملة لخدمة أهالي «ميت الحارون»

وأشار الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الشاملة شهدت مشاركة كليتي التربية النوعية والتربية الرياضية، وكذلك تنظيم قافلة بيطرية، وأخرى لمحو الأمية، وأضاف أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.

شارك في القافلة كل من الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة، والدكتورة نهال عاطف، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.