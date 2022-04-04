نوادٍ بالمجان وأنشطة ترفيهية ورياضية.. «حقوق طنطا» تقدم مقترحات لرعاية المسنين

في ظل حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال كبار السن لا سيما في الجمهورية الجديدة، إذا يجري البرلمان المصري تعديل قانون المسنين والمادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المتعلقة بالأساتذة المتفرغين تقديراً لهذه الفئة العمرية التي أفنت عمرها في خدمة وطنها أو رعاية أسرها، نظمت كلية الحقوق بجامعة طنطا مؤتمرها العلمي السنوي السابع برئاسة المؤتمر الدكتور مصطفى أبو عمرو، عميد الكلية، والدكتور رمزي الشيخ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر عام المؤتمر.

وقال الدكتور مصطفى أبو عمرو إن القانون الدولي وضع مبادئ أساسية لحماية حقوق المسنين، تعمل الدول على تحويلها لقوانين منظمة، لافتاً إلى أن تكريم المسن أمر لا بد منه فهم يفنون أعمارهم في بناء البيت والأسرة وفي النهاية ربما لا يكون لهم مكان فيهم، لا سيما في ظل التطورات المجتمعية التي نعيشها، فيما أكد الدكتور كمال محمد عكاشة نائب رئيس الجامعة أن رعاية المسنين التزام دستوري قررته المادة 83 لتكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والعمال والمستهلكين.

أبحاث عديدة اهتمت بقضايا وحقوق المسنين

وعقب مناقشات بناءة ومشاركين جمعتهم الرغبة الجادة في ضمان غد أفضل لفئات أتمت العطاء واستحقوا رد الجميل والوفاء، وأبحاث هادفة تقدم بها المشاركون للمساهمة في وضح حلول للأزمات والمشاكل التي تواجه كبار السن، انتهت توصيات المؤتمر إلي توفير الحماية الاجتماعية لهم بما تشله من أنشطة ترفيهية ورياضية واهتمام المجتمع بهم وتسهيل خدماتهم والإجرااء المتعلقة بها كالتالي: