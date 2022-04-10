«اللهم استجب» على شاشة «الوطن».. آيات التوبة والاستغفار

تلا المنشد الديني عمر حشاد، خلال برنامج «اللهم استجب»، الذي يعرض على شاشة «الوطن» طوال شهر رمضان الكريم، خلال حلقة اليوم، آيات التوبة والاستغفار، إذ قرأ عدة آيات من سورة آل عمران، وآيات أخرى من سورة الزمر، وبعض آيات من سورة التوبة.

آيات من سورة آل عمران للاستغفار والتوبة

إذ تلا من سورة آل عمران، قول الله تعالى «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ۗ والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا علىٰ ما فعلوا وهم يعلمون أولٰئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ۚ ونعم أجر العاملين».

آيات من سورة الزمر للاستغفار والتوبة

فيما تلى من سورة الزمر، آيات للاستغفار، و قول الله عز وجل: «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين* وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ۖ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين».

آيات من سورة التوبة للاستغفار والتوبة

فيما تلى من كتاب الله من سورة التوبة ، قول الله تعالى «مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ».