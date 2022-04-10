«ما عملتش حاجة تستحق».. شاب يرفض مقابلا ماليا لـ«جدعنته» في إطعام جائع

استعرضت «الوطن» خلال برنامجها اليومي الذي يُذاع على شاشتها «على باب الله» طوال شهر رمضان، والذي يقدمه الإعلامي حسن محفوظ، جدعنه وشهامة أحد الشباب، إذ تقمص الإعلامي، شخصية مواطن بسيط يمر من أمام مخبز للعيش السياحي، ثم يطلب شراء 3 أرغفة بـ 3 جنيهات، وبعد شرائها يذكر الإعلامي للبائع الشاب أنه لا يملك أي أموال، واعدًا إياه أن يأتي له بالأموال في اليوم التالي.

البائع يرفض هدية «على باب الله»: «والله أنا ما محتاج»

كان رد الشاب البائع مفاجئا للإعلامي، إذ طلب منه عدم استرداد الأموال، بل قام بإعطائه كيس من اللب من أجل التسلية أثناء سيرة في الشارع، إذ أن هذا الشاب يعمل في محطة وقود وهو حاصل على بكالوريوس تجارة، لكن شقيقه الذي يمتلك المخبز ذهب ليجامل في أحد الأفراح، فاضطر للوقوف بدلًا منه في المخبز، وعندما كشف الإعلامي عن هويته وحاول إعطاءه الهدية، وهي عبارة عن ظرف به نقود، رفضها.

البائع يقترح التبرع بهدية «على باب الله»: معملتش حاجة تستحق

وقال الشاب للإعلامي حسن محفوظ، خلال برنامج «على باب الله»، «أنا مش محتاج والله، إديها لأي حد محتاج، أنا معملتش حاجة تستحق»، وعندما رفض الإعلامي وأصر على إعطائها للشاب، طلب الشاب من الإعلامي أن يتبرع بها باسمه، فيما أصر حسن محفوظ أن يعطي الأموال لهذا الشاب ويقوم الأخير بالتبرع لهم لمن يراه محتاجًا»، إذ أعرب الإعلامي عن سعادته الكبيرة بشهامة هذا البائع وشجاعته وإنسانيته.