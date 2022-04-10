محافظ الغربية يشارك 100 طالب من ذوي الهمم إفطارهم بمدرسة ناصر

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن أسعد لحظاته هي تلك التي يقضيها مع ذوي القدرات الخاصة،فهم قادرون باختلاف، قادرون بتميزهم قادرون بمواهبهم، جاء ذلك خلال مشاركته ل ١٠٠ طالب من ذوي الهمم إفطارهم، في الحفل الذي نظمته مديرية التربية والتعليم في مدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وعدد من قيادات المديرية.

وفي كلمته هنئ المحافظ الطلاب بمناسبة شهر رمضان الكريم مؤكداً على حرصه الدائم، على التواجد وسط ذوب القدرات الخاصة ومشاركتهم في كافة المناسبات، ولا بد من تقديم الدعم لهم، مشيراً إلى أنه لمس خلال حديثه مع الطلاب مدى وعيهم وانتمائهم لوطنهم، حيث ظهر ذلك جليا في معروضاتهم وفي التعبير عن حبهم لوطنهم، مطالبا باقي الطلاب بالاقتداء بهم.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة لتواجده بين أبنائه من ذوي القدرات الخاصة بمختلف فئاتهم، مستشهداً بما قاله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" أن أسعد اللحظات هي التي يقضيها مع هؤلاء الأبطال ، فهم قادرون باختلاف، قادرون بتميزهم، والمجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات".

وحرص المحافظ على الجلوس مع الطلاب قبيل الإفطار وتبادل الحديث معهمـ كما وجه المهندس ناصر حسن، التحية لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين، مؤكداً أن المديرية مستمرة في دعم ذوي الهمم من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدمها المديرية.

وعلى هامش اللقاء شهد محافظ الغربية عدداً من الفقرات الفنية والمعرض الفني الذي نظمه ذوي القدرات الخاصة والذي تنوع بين مجسمات ولوحات للمشروعات القومية، ابتكارات علمية، حيث أشاد المحافظ بمدى روعة المعروضات، مطالبا بتعميم فكرة المعرض على باقي المدارس كما قام بتسليم الهدايا العينية للطلاب في نهاية الاحتفال.