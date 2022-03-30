محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة «شاركني إفطاري» لطلاب المدارس

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، انطلاق مبادرة «شاركني إفطاري»، التي تنفذها وحدة توطين أهداف التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، لتحقيق الهدف الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهما القضاء على الفقر والجوع، وتقديم الدعم المادي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمدرسة «الشهيد مصطفى حشمت»، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

رفع الوعي وتعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب

بدأ اللقاء بالسلام الوطني، تلاه كلمة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي عبر عن سعادته البالغة لحضور المحافظ انطلاق المبادرة، ووضح خلال كلمته، أن المبادرة لم تقتصر على وجودها بإدارة غرب طنطا، وإنما موجودة على مستوى الإدارات التعليمية بالغربية، مشيراً إلى أن الهدف العام للمبادرة هو رفع الوعي وتعزيز قيم المشاركة والإخاء والمساواة والتعاون والعطف والحب والتكافل بين أطفال وتلاميذ وطلاب التعليم قبل الجامعي، بمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والثانوي الفني والتعليم الخاص والتعليم المجتمعي والتربية الفكرية، للمساهمة في القضاء على الفقر والجوع.

وجرى خلال الفاعلية، تقديم عرض مسرحي بعنوان «كلنا واحد» للفريق المسرحي، وعرض غنائي عن مكونات الوجبة الغذائية الصحية لأطفال الروضة بالمدرسة، وعرض فقرة عن التغذية الصحية السليمة بالإنجليزية، وتم ترجمتها للعربية.

وجبات غذائية قليلة التكلفة مرتفعة القيمة الغذائية

وفي كلمته، قدم الدكتور سراج الديب، مدير إدارة الجودة، الشكر والتقدير للدكتور طارق رحمي، لحضوره إطلاق المبادرة، وقال إنه في إطار تحقيق غاية الهدف العالمي الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، جاءت مبادرة «شاركني إفطاري»، التي تضمنت تقديم وجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية الأساسية من بروتين وكربوهيدرات وأملاح معدنية وفيتامينات ودهون وألياف غذائية، وقال إنه من الممكن تكوين وجبات غذائية قليلة التكلفة، مرتفعة القيمة الغذائية.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن سعادته البالغة بوجوده وسط أبنائه الطلاب، كما قدم الشكر للمهندس ناصر حسن لسرعة الاستجابة لتنفيذ توصيات تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الجوع والفقر.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا الموضوع مرتبط بالصحة الجيدة للأجيال الجديدة، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل بورشورات بالمكونات الغذائية للوجبات الصحية والسليمة، يتم توزيعها على الطلاب، وعمل فيديوهات يتم نشرها على صفحة التربية والتعليم، للتعريف بالوجبة الصحية السليمة، كما وجه المحافظ بتفعيل المبادرة وتعميمها على جميع المدارس، وألا يقتصر ذلك على الندوات فقط، بل بالمشاركات الإيجابية، التي تتمثل في العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والأعمال الفنية التي تعبر عن تحقيق الهدفين، وأوصى أيضاً بتجهيز كتيبات وفيديو تعليمي به جميع المعلومات عن المبادرة للوصول إلى جميع أولياء الأمور.

وتم خلال احتفالية إطلاق مبادرة «شاركني إفطاري» توزيع عدد 50 وجبة غذائية صحية على طلاب المدرسة، بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثاني طنطا، وإيمان عبد المعز، مدير إدارة غرب طنطا التعليمية.