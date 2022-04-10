موسم حج 2022.. العدد المسموح به وأهم شروط دخول السعودية لأداء المناسك

بعد نحو عامين من اقتصار أداء مناسك الحج على المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الحج والعمرة أن موسم الحج 2022 سيكون للمقيمين والقادمين من خارج المملكة، بإجمالى مليون حاج، شريطة التزام الحجاج بالإجراءات التي وضعتها المملكة لمواجهة كورونا.

ويعد موسم الحج 2022 عودة لما كان عليه الحج قبل انتشار كورونا عالميا أوائل 2020، حيث قررت السلطات السعودية، رفع عدد حجاج الموسم الجاري إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقا للحصص المخصصة للدول.

وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2.5 مليون حاج، وبعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء مناسك الحج، والعام الماضى رفع السلطات السعودية عدد الحجاج الى ستين ألفا محصنين ضد فيروس كورونا.

السماح للأشخاص أقل من 65 عاما بأداء مناسك الحج

وأوضحت السلطات السعودية أنه سيتم استقبال الحجاج لموسم 2022 وفقا للحصص المخصصة للدول، منوهة بأن الحج سيكون مسموحا للأشخاص أقل من 65 عاما.

كما سيتم اشتراط استكمال التطعيم بالجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة في السعودية وتقديم نتيجة تحليل pcr سلبي لعينة أُخذت قبل 72 على الأكثر قبل الوصول للمملكة.

وأكدت السلطات السعودية ضرورة التزام جميع الوافدين بالاشتراطات الصحية التي وضعتها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في يوليو، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.

المسجد الحرام عاد لاستقبال المصلين أكتوبر الماضى

وفي أكتوبر الماضي، عاد المسجد الحرام لاستقبال المصلين بكامل طاقته الاستيعابية ومن دون أي تباعد.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت أكثر من 751 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 9055 حالة وفاة.