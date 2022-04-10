جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إجراء بعض التعديلات على خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، حيث تقرر إدخال تعديلات بسيطة على مواعيد بدء امتحانات بعض الصفوف، للتيسير على الطلاب ومراعاة لبعض الأبعاد والجوانب أثناء إجراء الامتحانات التي يتزامن عقدها مع الأعياد والمناسبات الرسمية.

الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي

وبدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف في الاستعداد لامتحانات نهاية العام بصفوف النقل والشهادات العامة، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والذي وجه بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الإجتماعي داخل لجان الإمتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب حتى تجرى الامتحانات في أجواء هادئة.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل والإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم مواعيد وجداول الامتحانات لصفوف النقل بجميع المراحل والشهادة الإعدادية، حيث تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من 8 إلى 12 مايو 2022، والصف الخامس الابتدائي من 7 إلى 10 مايو 2022، والصف السادس الابتدائي من 11 إلى 15 مايو 2022، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 7 إلى 11 مايو 2022، و الصف الثالث الإعدادي من 17 إلى 23 مايو 2022".

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي نهاية العام بني سويف 2022

واعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي نهاية العام 2022 والتي تبدأ يوم الأحد 8 مايو بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 9 مايو بمادة العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية وICT، والأربعاء 11 مايو بمادة اللغة الأجنبية، والخميس 12 مايو بمادة الرياضيات.