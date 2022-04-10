مسلسل المشوار الحلقة 9.. محمد رمضان يقيم مع زوجته في منزل عزة

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9 بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، بعد تصاعد أحداث الحلقات الماضية، إذ بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9 الذي يعرض على شاشة قناة DMC الساعة 8 مساءً بدخول عزة وشامل إلى شقتهما؛ ليجدا محمد رمضان ينام في الصالة، فيقوم شامل بإيقاظه.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9

كما شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9 بطولة محمد رمضان، قيام رمضام بمحاولة إقناع شامل الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني أن يبقى مع زوجته وابنهما في مزل عزة بسبب صعوبة الحياة التي يعيشانها، فتوافق عزة إكراما لصديقتها ورد.

محمد رمضان في منزل عزة

وبالفعل يدخل محمد رمضان لينام بجوار زوجته وابنه في منزل عزة بعد المشكلة التي افتعلها الحلقة الماضية ليراهما، ولكن تاتي رسالة إلى موبايله تتعلق بحياة التي تم اختطاف ابنها خلال أحداث الحلقة الماضية، وجاء في الرسالة نصًا: «الصبح بدري يا ماهر حياة مش هتستحمل أكتر من كدا».

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين وهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.