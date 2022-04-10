غادة عادل تستمر في رفضها للزواج في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9

على الرغم من بلوغها عامها الأربعين، لا تزال «شيرين» التي تجسد شخصيتها الفنانة غادل عادل، رافضة للزواج، وهو ما شهدته أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9

وتوالت الأحداث بذهاب «شيرين» للتعرف على عريس جديد يدعى «هاني» ويعمل دكتور جامعي، والذي جسد دوره الفنان إدوارد، كضيف شرف في الحلقة.

وتعمدت «شيرين» فعل العديد من التصرفات غير اللائقة والجنونية أمام الدكتور الجامعي، كي يغير نظرته لها، ويرفض الزواج منها، وهو ما نجحت به بالفعل في النهاية.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة يشارك في بطولته نخبة من الفنانين والفنانات، من بينهم، يسرا، مي كساب، غادة عادل، شيماء سيف، هشام عاشور، هشام إسماعيل، عماد رشاد، أوتاكا، انتصار، ملك بدوي، علي السبع، داليا شوقي، ومن تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

مي كساب تعود لزوجها

وفي سياق آخر تراجعت «ليلى» والتي تلعب دورها مي كساب، في قرار طلاقها من زوجها «حازم»، ويجسد شخصيته نور محمود، ومن ثم قررت الاستمرار في علاقتها الزوجية معه، حتى تنجب منه وتحقق حلم الأمومة.