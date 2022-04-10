مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 9 والقنوات الناقلة أمر يهم العديد من متابعي العمل، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم، التي من المقرر أن تشهد تطورات مشوقة وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 9 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يتمّ عرض الحلقة التاسعة من مسلسل أحلام سعيدة، على شاشة ON E، في المواعيد التالية:

- يأتي العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساءً.

- فيما تأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- وتعاد الحلقة التاسعة للمرة الثانية الساعة 10:50 صباحًا.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8

وشهدت حلقة أمس، عدة تطورات جاءت باستمرار «ليلى» التي تلعب دورها مي كساب، في طلب الطلاق من زوجها «حازم» الذي يجسد شخصيته الفنان نور محمود، لكن الأخير رفض طلبها بسبب حبه لها.

وانتهت الحلقة بعقد مواجهة بين كل من «ديدي هانم» التي تجسد دورها يسرا، وشقيقها «صالح» الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، أمام جهة النيابة، ومن ثم اعترفت الأولى على شقيقها بأنّه ارتكب جريمة قتل لأحد جيرانه قبل أعوام، طمعًا في الحصول على أرضه الزراعية لأغراض شخصية. ومن ثم قررت النيابة تجديد حبس «صالح» شقيق «ديدي هانم»، لحين إثبات التهمة عليه.