معلومات عن «عوني» صاحب الجاليري في «أحلام سعيدة».. موسيقار وزوج فنانة شهيرة

خطفت شخصية «عوني» صاحب الجاليري الذي تشتري منه «ديدي هانم»، وهي الشخصية التى تلعبها الفنانة الكبيرة يسرا، المقتنيات، خلال أحداث مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي يعرض حصريا عبر قناة «أون»، طيلة شهر رمضان الكريم.

الموسيقار نبيل علي ماهر

ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، عدة معلومات عن شخصية «عوني» الحقيقية، من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

- هو الموسيقار نبيل علي ماهر

- من مواليد القاهرة في 8 أغسطس 1954.

- كون أول فرقة مع بعض الأصدقاء عام 1970 باسم «بلاس 5»، بعدها التحق بالكونسرفتوار، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، لكنه لم يكمل دراسته بالكونسرفتوار.

- الموسيقار نبيل علي ماهر، زوج الفنانة المعتزلة ميرفت أبو عوف، إحدى عضوات فرقة الـ4M.

- صديق مقرب للفنانة يسرا

أبرز أعمال الموسيقار نبيل علي ماهر

- قدم العديد من الألحان لمجموعة من أفضل الأفلام، مثل فيلم عمر وسلمى بـ«أجزائه الثلاثة» فيلم «خطة جيمي»، «الدادة دودي»، «أنا مش معاهم»، «مرجان أحمد مرجان»، والمسلسلات «نور الصباح»، «تامر وشوقية» وغيرها، أما المسرحيات، أبرزها «عفروتو»، «قصة الحي الشرقي».

- كما شارك بالموسيقي التصويرية، في عدد من حلقات الفوازير التي اشتهر بها، نيللي وشيريهان ثم نادين ثم فوازير أبيض وأسود لمحمد هنيدي ودينا وأشرف عبد الباقى وعلاء ولي الدين.

معلومات عن مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة، تدور أحداثه حول 3 سيدات «ديدي هانم»، «شيرين»، «ليلى»، لكل منهن ظروفها وحياتها المختلفة، لكن تجمعهم صداقة بالصدفة، بعد أن تقابلن صدفة في جروب لعلاج مشاكل الأرق والنوم، ويضم نخبة من ألمع النجوم، أبرزهم يسرا، انتصار، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، ملك بدوي، إلى جانب الفنانين، نبيل نور الدين، عماد رشاد، نور محمود، تامر هجرس، هشام إسماعيل، والمسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.