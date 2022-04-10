محمد رمضان يُخاطر ويذهب إلى محامي وجيه في مسلسل المشوار الحلقة 9

شهدت مسلسل المشوار الحلقة 9، قيام محمد رمضان بالمخاطرة والذهاب إلى بيومي فؤاد، وهو المحامي الخاص بوجيه الشوربجي، بعد القبض عليه بتهمة تجارة الآثار، وأخبره أنه زوج ورد التي كانت تعمل خادمة في منزل وجيه.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9

وأخبر محمد رمضان، خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9، أنه يستنجد به بعد قيام رجال وجيه الشوربجي باختطاف آدم نجل شقيقة زوجته، ليرد عليه المحامي أن وجيه في السجن، ولكن «رمضان» رد عليه أنه بالفعل في السجن ولكن رجاله بالخارج.

محمد رمضان يطلب مساعدة بيومي فؤاد

كما سأله المحامي، لماذا لجأ إليه؟ أخبره أنه الوحيد المدافع عن الحق، والذي يستطيع مساعدته في حماية آدم، كما أنكر محمد رمضان معرفته بالآثار التي وجدوها في منزل وجيه، وأنكر أن يكون جزءًا من هذه القضية، وحاول إقناعه بمساعدته في إعادة آدم، وسببت تلك الزيادة مزيدًا من علامات الاستفهام لدى المحامي.