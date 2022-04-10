مسلسل المشوار الحلقة 9.. عزة تقنع ورد بالذهاب معها إلى الاستوديو

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9 محاولة محمد رمضان إنقاذ آدم ابن حياة من الرجال الذين اختطفوه، إذ تحدث مع سليمان والد آدم، وأخبره بأنه سينقذه، لكن لا يخبر الشرطة حتى لا تقوم بإيذائه، وذلك بعد انتهاء الحلقة الماضية من المسلسل بمعرفة محمد رمضان، أن رجال وجيه اختطفوا آدم بسببه هو وورد، بسبب البضاعة التي يمتلكاها.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 9

حاولت دينا الشربيني إقناع عزة بإقامة محمد رمضان معهم في منزلها؛ لأن هناك بعض الرجال يطاردونه في منطقة دار السلام، لكن عزة أخبرتها بأنها لا توافق على ذلك حتى تأخذ راحتها في منزلها، فضلًا عن نشوب خناقة بين شامل وعزة بسبب إقامة محمد رمضان في منزلهما.

وذهب محمد رمضان إلى صديقه المحامي كمال والذي يقوم بدوره الفنان محمد عبده لمساعدته، والاتفاق على السفر إلى الصعيد لزيارة أقاربهما هناك، وأقنعت عزة «ندى موسى» ورد ورحيم بالذهاب معها إلى الاستوديو الذي تعمل به.