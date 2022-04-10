فاوتشي: سنضطر إلى التعايش مع كورونا.. والمناعة تقل رغم انخفاض الإصابات

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، المستشار الصحي للبيت الأبيض، إن على الأفراد أن يقرروا بأنفسهم المستوى الشخصي لمخاطر الأحداث والتعرض لفيروس كورونا في الوقت الذي نتعلم فيه التعايش مع الفيروس، وقال فاوتشي لشبكة «إيه بي سي» الأمريكية: «سنرى أنه سيتعين على كل الأفراد إجراء حساباتهم لمقدار المخاطرة التي يرغبون في تحملها»، وأضاف «نحن في تلك المرحلة وبالنظر غلى العديد من المستويات، سنضطر إلى التعايش مع درجة معينة من الفيروس في المجتمع».

تضاؤل ​​المناعة رغم انخفاض الإصابات

وقال فاوتشي:«قيل إننا إذا بدأنا في رؤية زيادة طفيفة في الإصابات، خاصة في المستشفيات، فقد نحتاج إلى العودة إلى توخي المزيد من الحذر واستخدام المزيد من الأقنعة، وفي الوقت الحالي، نحن نشاهد ذلك بعناية شديدة وهناك قلق من ارتفاعه، لكن نأمل ألا نشهد زيادة في الخطورة» .

وأشاد فاوتشي بمستوى التطعيم والاحتياطات بين الأمريكيين، لكنه حذر من أن الناس بحاجة إلى أن يظلوا على دراية بتضاؤل ​​المناعة الذي يحدث مع مرور الوقت.

جرعة رابعة مقترحة من لقاح كورونا واقترح مركز السيطرة على الأمراض بالفعل جرعة رابعة من لقاحات كورونا المعتمدة للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة الشديد ، وحث فاوتشي الأفراد المؤهلين على النظر في الأمر، والأهم من ذلك، حث الكونجرس على توفير التمويل اللازم للاختبارات الجديدة والأدوية واللقاحات الأخرى للحفاظ على الحماية والاستعداد لزيادة محتملة في عدد الإصابات، وقال فاوتشي: «في الوقت الحالي، إذا لم نحصل على هذا الدعم، فلن نكون مستعدين له».

وقد صنف مركز السيطرة على الأمراض معظم أجزاء الولايات المتحدة على أنها «منطقة خضراء»، مما يشير إلى مستوى «منخفض» من القلق بشأن العدوى، كما أوصى مركز السيطرة على الأمراض بالبقاء على اطلاع دائم باللقاحات واختبار ما إذا كان الفرد يعاني من أعراض، ولا تبدأ السلطات الصحية في الولايات المتحدة في اتخاذ الاحتياطات مثل ارتداء الأقنعة أو الاحتياطات الإضافية للأفراد المعرضين لمخاطر عالية، حتى يتم تصنيف المنطقة على أنها «حمراء» أو «عالية»، ولكن فاوتشي يقلل من أهمية المخاوف من زيادة كبيرة في العدوى وإمكانية التحرك نحو تلك المنطقة الحمراء.