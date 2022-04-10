الضرائب ترصد إعلانات رمضان قبل تقديم الإقرارات.. والحساب في يناير

كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب المصرية، أنها تتبع وترصد حركة الإعلانات التي تبث عبر الفضائيات خلال شهر رمضان الحالي، لمطابقة الرصد الفعلي للعام الحالي بالإقرارات الضريبية التي سيقدمها الفنانون والمطربون والشركات المعلنة والقنوات المعلن بها في الربع الأول من العام الجديد 2023.

ووفقاً قانون الإجراءات الضريبة الموحد يتم تقديم الإقرار الضريبي عن العام المنتهي في الفترة من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس من العام الجديد، بالنسبة للأفراد والأشخاص الطبيعية، بينما تقدم الإقرارات الضريبية للعام الحالي في الفترة من يناير حتى نهاية إبريل من العام الجديد بالنسبة للشركات والشخصيات الاعتبارية.

آليات لرصد ومتابعة حجم وقيمة ومدة الإعلانات

وقالت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب المصرية لـ«الوطن» أن مسؤولي المصلحة فعلوا آليات لرصد ومتابعة حجم وقيمة ومدة الإعلانات التي يتم بثها على مدار اليوم في شهر رمضان سواء قبل الأعمال الدرامية أو بعدها وفيما بينها، موضحة أن الآليات تهدف إلى مطابقة الواقع الفعلي لما تقدمه الشركات من دعاية وإعلانات أو الفنانون أو المطربون، وكذلك الشركات المعلنة، لمطابقة ما يتم بثه طوال العام وخصوصاً في أيام شهر رمضان، حيث تزادا وتيرة الإعلانات اعتمادا على نسبة المشاهدة في هذا الشهر.

ووقعت مصلحة الضرائب المصرية الخميس الماضي برتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية بشأن تنظيم قواعد حساب وتحصيل الضرائب المستحقة علي أعضاء النقابة، المتمثلين في أعضاء شعب (الغناء - العزف- التأليف الموسيقي والتلحين والتوزيع والقيادة)، وذلك على الخدمات التي يقدمونها باعتبارهم مهنيين، وتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية والنقابة للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، بحيث يقوم هذا البروتوكول بحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات التي يواجها أعضاء نقابة المهن الموسيقية.