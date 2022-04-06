«الضرائب والصقيع والإضراب».. ثالوث زيادة أسعار فول الصويا الأرجنتيني

شهدت الأرجنتين بداية معقدة لحصاد محصول فول الصويا 2021-22 حتى الآن، بعد معاناتها من الجفاف في وقت سابق من الموسم، ومن المرجح أن ترتفع أسعار فول الصويا والنفط في أكبر مصدر في العالم.

مطالب بزيادة أسعار الشحن

وأوضحت مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز»، أنّ دعوة اتحاد النقل الوطني الأرجنتيني، لإضراب وطني لسائقي الشاحنات اعتبارًا من 11 أبريل الحالي، للمطالبة برفع أسعار شحن الحبوب لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود، ينذر برفع الأسعار، متابعة: «يأتي الإضراب الذي يلوح في الأفق ونقص الوقود، في أعقاب صقيع أسرع من المتوقع في بعض مناطق إنتاج فول الصويا في أواخر مارس».

الصقيع قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر

وذكرت بورصة الحبوب في بوينس آيرس، في تقرير أسبوعي صدر في 31 مارس: «الصقيع الذي تم تسجيله خلال الأسابيع القليلة الماضية قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر في المحاصيل، بل وحتى خسائر في المنطقة القابلة للحصاد، حيث جرى حصاد 4.4% من مساحة فول الصويا لهذا العام اعتبارًا من 30 مارس».

وبحسب المذكرة، من المتوقع أن يصل الإنتاج للسنة التسويقية 2021-22 (أبريل 2022 - مايو 2023) إلى 40 مليون - 42 مليون طن متري، وهو أقل بكثير من 55 مليون طن متري المتوقع قبل آثار الجفاف في وقت سابق من هذا العام، كما أنه سيكون أقل من 43 مليون طن متري في 2020-2021.

17% ارتفاعا في سعر فول الصويا

وبحسم تقييم «ستاندرد آند بورز»، ارتفع سعر فول الصويا الأرجنتينية بنسبة 17% حتى الآن هذا العام، حيث جرى تقييم سعره في 4 أبريل عند 514.88 دولارًا للطن متري للتحميل في مايو، ومعظم هذه الارتفاعات كانت مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية في أعقاب الصراع في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 13% على التوالي حتى الآن في عام 2022، بعد أن كانت وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في مارس.

وسبق ورفعت الحكومة الأرجنتينية ضرائب التصدير على فول الصويا والزيت إلى 33% في مارس الماضي، من 31% سابقًا، بما يتماشى مع ضريبة فول الصويا ويتوقع استمرار الإجراء حتى نهاية العام بهدف مكافحة التضخم.