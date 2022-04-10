مفيد عاشور: «مشاركة الممثل في الاختيار شرف حتى ولو هيعدي في الكادر بس»

قال الفنان مفيد عاشور، إن شخصيات مسلسل الاختيار 3 تاريخية لأنها صنعت وشكلت جزءً من تاريج مصر سواء سلبا أو إيجابا، لافتا إلى أن تقديم فنان للشخصيات المعاصرة أمر صعب جدا، لأن الممثل محاصر حصارا شديدا ويجب عليه تقديم نفس أداء الشخصية الحقيقية.

وتابع: «أي ممثل عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر له الشرف إنه حتى يعمل مشهد واحد في هذا المسلسل الوطني، مفيش ممثل في مصر لو هيعدي حتى في الكادر إلا وله الشرف».

تجسيد شخصية شيخ الأزهر

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يجسد شخصية شيخ الأزهر الشريف في مسلسل الاختيار 3، ومن قبلها قدم شخصية سعد زغلول في أحد المسلسلات، وكذلك طه حسين ومحمد الموجي ومحمد أنور السادات.

اتفرجت 8 ساعات على فيديوهات شيخ الأزهر

وأوضح الفنان مفيد عاشور: «مكنش ليا الشرف إن أقابل مولانا الطيب لظروفه أو ضيق الوقت، لكن اتفرجت على 8 ساعات فيديو للإمام، وكان فيه فيديو مفصلي بالنسبة لي، لأن الشيخ أحمد الطيب كان بيتكلم بشكل عفوي، وهي المناظرة بينه وبين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لأنه بيتكلم مباشر، شفته بينفعل ازاي وبيتحرك ازاي واتفرجت على المناظرة دي بتاع 20 ولا 30 مرة عشان أكون رؤية عن حركته وتصرفاته، مسلسل الاختيار بيجب الشخصية الحقيقية وبعدين فيديو ليها وشخص بيماثلها، وهنا الجمهور بيحكم على الممثل بشكل سريع».