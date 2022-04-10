محمد رمضان يعلن عن استعداده لطرح أغنية جديدة: «فرق شاسع قريبًا»

كشف الفنان محمد رمضان عن استعداد الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان «فرق شاسع»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه «رمضان» خلال الفترة الماضية.

ونشر محمد رمضان صورًا له من كواليس كليبه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشوقا جمهوره لأغنيته الجديدة، وعلق عليها قائلًا: «فرق شاسع قريبًا»، ليتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور، إذ علق أحد المتابعين قائلًا: «تستاهل كموهبة ربنا يوفقك».

أغنية «باي باي ثانوية» لمحمد رمضان تحقق 15 مليون مشاهدة

وطرح «رمضان»، خلال الفترة الماضية، أغنية جديدة بعنوان «باي باي ثانوية»، والتي حازت على إعجاب جماهيره، كما حقق أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال شهرين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام شندي بالتعاون مع فريق أجنبي، وإخراج ياسر سامي.

أحداث مسلسل المشوار

جديرًا بالذكر أن الفنان محمد رمضان نال إشادات واسعة خلال الفترة الماضية منذ بداية عرض مسلسل المشوار، الذي يخوض به السباق الرمضاني 2022، كما يعرض عبر شاشة قنوات DMC، إذ يجسد خلال أحداث المسلسل دور «ماهر» وهو سائق تاكسي يهرب هو وزوجته ورد وابنهما رحيم إلى مدينة الإسكندرية للعمل في إحدى شركات الملاحات هناك، وتكشف الأحداث أنه يهرب هو وزوجته من وجيه الشوربجي بعد سرقتهم قطع آثار وخوفهم من القبض عليهم، كما يعبر المسلسل عن المصاعب والمشكلات التي تواجه الثنائي خلال مشوار حياتهما.

يضم مسلسل المشوار مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد صفوت، الطفل محمد العزازي، أحمد مجدي، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.