مخرج تتر مسلسل المشوار: نقلنا مشاعر الأحداث دون حرقها

حصد تتر مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان إشادات واسعة منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ ظهرت المشاهد فيه على شكل مجسمات صغيرة للشخصيات معبرة عن أحداث العمل، وذلك بتوقيع المخرج عبدالرحمن حمد الذي كشف خلال حديثه لـ«الوطن» عن كواليس تجربته في إخراج تتر مسلسل المشوار.

وقال المخرج عبدالرحمن حمد إن فكرة تتر مسلسل المشوار كانت تعتمد على العوالم الخاصة بالمسلسل على شكل مجسمات صغيرة، قائلًا: «برا مصر زمان كانوا بيصوروا كدا الحاجات اللي فيها انفجارات أو خدع بصرية، والهدف بتاعي، إن أوصل فكرة المسلسل بتاعي بدون ما أحرق أي أحداث، وأحسس المشاهد بكل حاجة جوا المسلسل من إضاءة وصورة، وأنقله مشاعر المسلسل، فروحت لحتة المجسمات الصغيرة».

عبدالرحمن حمد يكشف كواليس تتر مسلسل المشوار

أما عن كواليس اختياره لفكرة المجسمات، فقال «حمد» لـ«الوطن»: «الشركة المنفذة كلمتني وأنا كنت لسة معرفش المسلسل بيتكلم عن إية بالظبط فروحت أتفرجت، وعرفت أنه بتاع أستاذ محمد ياسين ومحمد رمضان، فعجبتني الصورة اللي مدير تصوير المسلسل مطلعها، وهي حلوة جدًا».

وتابع: «وأثناء ذلك تواصلت مع الملحنة السورية ليال وطفة اللي عاملة الموسيقى التصويرية للمسلسل، وسألتها الموسيقى اللي أنتِ كتبتيها بتقولي بيها إية؟ وكل جزء بيتكلم عن إية؟ وبعدها عملت فكرتين وعرضتها على أستاذ محمد ياسين اختار منهم اللي اتنفذت، وعرضت عليه سيناريو الموضوع نفسه فاتناقشنا فيه شوية عشان أفهم قصة المسلسل بشكل أكبر، واتفقنا وبدأنا التنفيذ على طول».

حمد: واجهنا صعوبة في تنفيذ التتر بشكل مصور

كما تحدث «حمد» عن الصعوبات التي واجهته أثناء تنفيذ تتر المسلسل، موضحًا: «المعالجة بتاعتي في الأول كنت كاتبها إن أنا هصورها، وفيه صعوبة وجهتنا إننا نصنع دا كديكور لأن الحاجات دي مش متاحة أوي في مصر، فكنت هاخد وقت كبير جدًا عشان أنفذها، ومكنتش عارف الجودة اللي هتطلع إية، عشان كدا الشركة المنفذة اقترحت إننا ننفذها جرافيكس، وحبينا ناخد التحدي دا وعملنا التتر الحمدلله، ومكناش بنام لحد ما نهينا التتر، وأعجب المخرج محمد ياسين».

وفي سياق آخر، انتهى المخرج عبدالرحمن حمد مؤخرًا من تصوير فيديو كليب للفنان محمود صيام أحد أعضاء فريق مسار إجباري، موضحًا: «حرصت على تصوير الكليب بإستايل سينمائي أكثر من أنه فيديو كليب، وهينزل على العيد وهيكون موجود فيه الطفل آدم النحاس».