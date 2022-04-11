موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين 10 رمضان في محافظة البحر الأحمر

يبحث قاطنو البحر الأحمر عن موعد السحور وأذان الفجر في البحر الأحمر، حرصا على اغتنام ثواب ومنافع الشهر الكريم خلال فترة الصيام، فأداء الصيام في وقتها المحدد لها فضل كبير، لذلك تقدم «الوطن» موعد السحور وأذان الفجر اليوم العاشر من رمضان، الموافق يوم الاثنين 11 أبريل للعام الهجري 1443، إذ يحين موعد وقت الإمساك في الساعة 03:49 صباحا، ويليه بعشرة دقائق موعد أذان الفجر في الساعة 3:59 صباحا.

موعد الصلاة في البحر الأحمر

وتأتي مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر حسب الهيئة العامة للمساحة، إذ أن موعد أذان الفجر في الساعة 3:59 صباحا، والظهر: 11:46 ص، والعصر: 3:17 م، والمغرب: 6:07 م، وموعد أذان العشاء: 7:24 م.

شروط إقامة صلاة عيد الفطر

حسب الدكتور محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر، حددت مديرية أوقاف البحر الأحمر 215 مسجدا لإقامة صلاة عيد الفطر، إذ جرى تخصيص في مدينة الغردقة 105 مسجد لصلاة العيد، و18 مسجدا برأس غارب، كما جرى تحديد 30 مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد 41 مسجدًا بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب مع الالتزام بتعليمات الوزارة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء أداء الصلاة في المساجد خاصة الفجر والعشاء، مثل ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من رش وتعقيم، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.