تفاصيل مقتل طفل الإسماعيلية.. «قريبه قتله ودفنه جنب بيتهم» (فيديو)

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، برئاسة المقدم محمد سكر، القبض على قاتل الطفل زياد أمير، من منطقة كيلو 17 التابعة لقرية أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت مصادر أمنية إن القاتل أحد أقارب الأسرة ممن وفدوا للإقامة في منطقة كيلو 17 في الإسماعيلية، واعترف المتهم بارتكابه لجريمته، فيما يناقش ضباط البحث الجنائي المتهم، للوصول منه إلى اعترافات تفصيلية حول الواقعة.

الطفل خرج الجمعة الماضية ولم يعد

وكان مركز شرطة القنطرة غرب قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تغيب الطفل زياد أمير، الجمعة الماضية، وعدم عودته إلى منزله مرة أخرى بعد انتهاء الصلاة.

وحاول الأهالي البحث عن الطفل في كافة المناطق والقرى المحيطة بمكان إقامته، ولم يتمكنوا من العثور عليه بها أو في الزراعات القريبة منهم.

وشكل مدير أمن الإسماعيلية اللواء منصور لاشين، فريق من المباحث الجنائية بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، لكشف لغز اختفاء الطفل.

العثور على جثمان الطفل

وعثر أهالي عزبة الحمادة التابعة لمنطقة كيلو 17 في القنطرة على جثمان الطفل صباح أمس السبت مقتولاً ومدفوناً خلف منزله في مكان إقامته بنفس القرية.

وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثمان، فيما تم نقله إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.

وبحسب التحريات الأولية، فإنه تم العثور على الطفل مخنوقا وملفوفا في «شيكارة بلاستيكية»، ومدفون في منطقة قريبة من المنزل، فيما أشار أهالي القرية إلى أن أسرة الطفل ليس لها أي أعداء.