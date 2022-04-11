بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم طفلان، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام كوبري السحارة، في محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل البلاغ

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام كوبري السحارة، دائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 7 أشخاص من بينهم طفلان، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بــ 4 سيارات إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونفلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي المصابين، وهم: أرزاق قرني سلطان، 27 سنة، مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، طارق محمد سيد 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، كريمة قرني سلطان 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، جنا محمد سيد 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات، أحمد محمد سيد 4 سنوات، مصاب بجروح و كدمات، محمد سيد محمود 50 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبدالرحمن فيصل صادق 25 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالحادث وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية.