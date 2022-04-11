مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»: نحكي سيرة 12 ملكا وملكة

قال محمد عدلي، مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، إن الفكرة بدأت بسطر، من خلال إسلام عبد الحكيم، المشرف العام على المسلسل، من أجل استغلال موكب المومياوات، لكي يصبح حدث يذكر به الأطفال.

المسلسل خطوة على الطريق

أضاف «عدلي»، خلال استضافته في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المسلسل خطوة على طريق طويل، لتقديم عمل درامي يليق بالأطفال، لأن أغلب الأعمال كانت تقدم كدرس درامي لا يليق بأجيال جديدة لديها وعي كبير.

المسلسل يعرض سير الملوك

أوضح مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، أن المسلسل يعرض سيرة 12 ملكا وملكة، مبينا أن هناك فريق في الرسوم المتحركة يعمل في المسلسل، ويوجد مدققين تاريخ عملوا في هذا المسلسل، وحرصوا على إظهار صورة المصري القديم.

الرجوع إلى تاريخيين

أكد المؤلف، أن الأشخاص أصبحوا قادرون على الرجوع إلى معلومات عبر شبكة الإنترنت، لذا كان هناك حرص على تطويع التاريخ للدراما، وليس العكس، لافتا إلى أن الأطفال لهم لغة معينة، يتم مخاطبتها من خلالهم لكي يقتنعوا، متابعا: «دي أول مرة أكتب للأطفال وكنت قلقان جدا بعد كتابة 3 حلقات وقابلت الأستاذ يسري الفخراني اللي شار عليا أرجع للمراجعين التاريخيين المتخصصين، وكنت بدعي إن الناس تحس بالمجهود اللي عملناه ميبقاش مجرد كارتون بيتذاع وخلاص خصوصا إن في كمية مسلسلات كتيرة حاليا، وإحنا لحد الحلقة 30 عندنا قصص مفيدة ومفاجآت».