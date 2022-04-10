يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 9 والقنوات الناقلة له، مع بدء تصاعد الأحداث واستلام عامر عبدالرازق، مهام عمله بمدرسة رؤية الخاصة، باعتباره مشرف اجتماعي بالتزامن مع اشتباكات وخلافات طلاب ناشونال وانترناشونال بالمدرسة.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 9 والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 9 والقنوات الناقلة، إذ يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساء اليوم، والإعادة في الساعة 4:15 فجر اليوم التالي، كما تكون الإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

مسلسل دايما عامر يعرض على watch it

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 9 والقنوات الناقلة، شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

اشتباكات بين طلاب ناشونال وانترناشونال

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 8، اشتباكات بالأيدي بين طلاب ناشونال وانترناشونال، اضطر على إثرها عامر عبدالرازق لأن يتدخل لفض الاشتباك وتعنيف الطلاب، مع طلبه من المدرسين الذين كانوا بصحبته بإحضار أسماء هؤلاء الصغار.

وذهب في زيارة سريعة لولي أمر الطالب فريد، ويقوم بدوره الفنان ناصر سيف، لعتابه على عدم اهتمامه بنجله والحديث معه، للدرجة التي جعلت الأخير يؤجر كومبارس مقابل مبلغ مالي للعب دور ولي أمره أمام إدارة المدرسة بعدما طلبت استدعاءه.