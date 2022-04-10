مصطفى شعبان يخطط لرحلة تجمع طلاب مدرسة رؤية.. مسلسل دايما عامر الحلقة 9

يشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 9 محاولات عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة، ويجسّد دوره مصطفى شعبان، لتنفيذ رحلة مدرسية تجمع طلاب المدرسة ناشونال وانترناشونال بالغردقة، رغم رفض مستر لطفي وكيل المدرسة ويقوم بدوره صلاح عبدالله بسبب الحسابات والميزانية.

مسلسل دايما عامر الحلقة 9

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 9، يتدخل عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، لدعم الطالب فريد ويقوم بدوره يوسف وائل نور، بعد قراره بالهروب من المنزل بسبب تعنيف والده وتهديده إياه بالسفر للعيش في الخارج للتخلص من مشاكله والتفرغ لأعماله وعلاقاته.

وفي الحلقة 8 ذهب عامر عبدالرازق لمقابلة والد فريد ويقوم بدوره الفنان ناصر سيف، للحديث معه بشأن موقفه تجاه ابنه الذي استعان بشخص آخر للعب دور ولي أمره أمام إدارة المدرسة بعد طلب استدعاءه خوفًا من رد فعله، ووعده الأب بأنه سيحل هذه المشكلة، ولكن بمجرد عودته للمنزل اعتدى بالضرب على نجله.

وكان عامر عبدالرازق قد تدخل لفض اشتباك بالأيدي بين طلاب ناشونال وانترناشونال، بعد مشاجرة بينهم أمام بوابة المدرسة، وحرص على تعنيفهم والتفريق فيما بينهم، مع مطالبته بضرورة الحصول على أسماءهم للتعامل مع كل طالب على حدة.