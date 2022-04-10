مسلسل دايما عامر الحلقة 9.. ظهور الطفل مهند صاحب تدريس مادة احترام الآخر

شارك الطفل مهند عماد، صاحب اقتراح تدريس مادة احترام الآخر، والتي سبق وطالب بها في احتفال قادرون باختلاف لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2019 أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مسلسل دايما عامر الحلقة 9، باعتباره أحد طلاب مدرسة رؤية الخاصة، والتي يعمل فيها عامر عبدالرازق ويؤدي دوره مصطفى شعبان، مشرفًا اجتماعيًا.

مسلسل دايما عامر الحلقة 9

وظهر الطفل مهند، في مسلسل دايما عامر الحلقة 9، وهو يغني بصوت عذب وجميل، أمام ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية، وتجسد دورها ميرنا نورالدين، وميس ماهيتاب، مدرسة المسرح واللياقة البدنية، وتقوم بدورها سينتيا خليفة.

ومع دخول مستر عامر عبدالرازق، في مسلسل دايما عامر، إلى غرفة الموسيقى، أكدت له ميس ماهيتاب، أنّ مهند يملك صوتًا عذبًا، وشعر الطفل بالخجل، ومازحه عامر بقوله: «طالما بتتكسف يبقى هتغني».

مصطفى شعبان يطمئن الطفل مهند: أنت مميز

وطلب مهند، الاشتراك في المسابقة الفنية التي من المقرر أن تنافس فيها المدرسة، وبادره عامر عبدالرازق، مطالبًا إياه بالاشتراك، إلا أن ميس فدوى، وعدت مهند بالاشتراك عندما يكبر.

وأبدى مهند حزنه لعدم مشاركته في المسابقة؛ لأنه غير مميز مثل زملائه، ليطمئنه عامر عبدالرازق بقوله: «في ناس كتير معندهمش اللي عندك ارفع راسك أنت مميز وصوتك حلو، ليضحك مهند وتبدو السعادة على وجهه».

كان الطفل مهند، في إحدى جلسات احتفالية ذوى الهمم، والتي كان يديرها مصطفى شعبان، قال له: «أنا معاك في المسلسل الجاي»؛ ليرد عليه مصطفى: «طبعًا يشرفني يا مهند».

ويستعد عامر عبدالرازق، لحل مشكلات طلاب المدرسة ناشونال وإنترناشونال بعد اشتباكهم، بالأيدي وتوعدهم لبعضهم البعض.