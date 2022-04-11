دوي صفارات الإنذار في عدة مدن أوكرانية بينها «كييف»

أكدت وسائل إعلام أوكرانية، دوي صفارات إنذار في عدة مدن أوكرانية، بينها عاصمة البلاد «كييف» و«لفيف»، فيما قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الجيش الروسي، سيشن هجوما كبيرا بين مدينتي «إيزيوم»، و«دنيبرو» وسط أوكرانيا.

من جانبه، أوضح الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف: «سنهجم على ماريوبول ومدن أخرى بينها كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال النائب في مجلس «الدوما» الروسي فيكتور فودولاتسكي، إن الغرب لن يعترف بأن «شبه جزيرة القرم» روسية إلا بعد وصول قادة يتمتعون بوجهات نظرهم كرئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى السلطة.

روسيا وموقف تواجدها بالأمم المتحدة

وأشار نائب مندوب موسكو الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، إلى أنه لن يتمكن أحد من تنفيذ سيناريو استبعاد بلاده من مجلس الأمن الدولي والمنظمة الأممية، وأوضح المسؤول الروسي، لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، أن الأمر مستحيل حتى من الناحية النظرية.

ووصف النائب السابق في برلمان أوكرانيا إيليا كيفا، على «تليجرام»، الوضع في مدينة «بوتشا» الأوكرانية، بأنه مشهد من مسرحية بالجثث، وأرفق التعليق بمقطع فيديو يقوم فيه الجيش الأوكراني بسحب جثة المتوفى على حبل على طول الطريق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حلف الناتو

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «التايمز» البريطانية، إلى أنه من المتوقع أن تقدم فنلندا طلب انضمام إلى حلف «الناتو» في يونيو المقبل، ومن ثم تحذو حذوها السويد.

اقتصاديا، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن استخدام الدولار سلاحا، قد يزعزع العملة الأمريكية ويشطر النظام المالي العالمي، موضحة أن العقوبات التي جمدت احتياطيات موسكو من النقد الأجنبي خلقت حافزا للعديد من الدول لتجاوز الدولار.