الصين تسجل 1164 إصابة بـ كورونا.. والهند 861 حالة

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، 1164 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في البر الرئيسي لـ البلاد، وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 914 حالة جرى تسجيلها في شنجهاي و187 حالة في جيلين، و19 في قوانجدونج، وباقي الحالات في 12 منطقة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت «لجنة الصحة»، إلى تسجيل 20 حالة إصابة وافدة، فيما لم تسجل السلطات الصحية، وفيات جديدة بـ«كورونا»، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البر الرئيسي لـ البلاد، إلى 165577 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 4638 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الهند تسجل 6 حالات وفاة بـ «كورونا»

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية،861 إصابة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة، و929 حالة شفاء من الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وفي باكستان، سجل «المعهد الوطني للصحة» 96 حالة إصابة بـ «كورونا» و«صفر وفيات» خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وفي كوريا الجنوبية، من المتوقع إعلان السلطات الصحية، الأسبوع الجاري عن مخطط جديد لما بعد «أوميكرون»، وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن المخطط يهدف إلى مزيد من رفع قواعد التباعد الاجتماعي وتطبيع النظام الطبي إلى ما كان عليه قبل الفيروس.

ارتفاع إجمالي إصابات ألمانيا إلى 22.6 مليون حالة

وفي ألمانيا، سجل «معهد روبرت كوخ» للأمراض المعدية، 30789 إصابة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22677986 حالة.

وأشار المعهد الألماني، في بيانات، إلى تسجيل 13 حالة وفاة بـ الفيثروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 131728 حالة وفاة.