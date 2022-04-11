النصف مليار يقترب.. إصابات كورونا عالميا تسجل 499.1 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس إلى 499 مليونا و132 ألف و359 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و203 آلاف و322 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 448 مليونا و452 ألف و890 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 258 حالة وفاة بـ كورونا

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 90928 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 21 حالة وافدة من الخارج، و258 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 15424598 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالي لـ الوفيات إلى 19679 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها الإنجليزية.

وكان أكثر من 11 ألف شخص في «شنجهاي» الصينية، بينهم مرضى «كورونا»، وحاملون للمرض من دون أعراض، ومخالطون، خرجوا من المستشفيات أو أنهوا فترة الملاحظة الطبية، حتى امس الأول السبت.

مقاطعة «جيانجسو» الصينية تعتزم بناء 4 مستشفيات مؤقتة لاستقبال مرضى «كورونا»

قالت «لجنة الصحة» في بلدية «نانجينج»، إن المدينة، عاصمة مقاطعة «جيانجسو» الواقعة شرقي الصين، تعتزم بناء 4 مستشفيات مؤقتة لاستقبال وعلاج مرضى «كورونا»، فيما أشارت «لجنة الإسكان»، إلى أن نحو 1000 عامل سيشاركون في البناء، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأعلنت السلطات في كازاخستان، رفع قيود مكافحة كورونا التي كانت مفروضة على التنقل بينها وبين روسيا وأوزبكستان وقيرجيزستان اعتبارا من اليوم الاثنين، فيما يجب على القادمين إلى كازاخستان من دول أخرى تقديم شهادة خلوهم من الفيروس باللغة الكازاخية أو الروسية أو الإنجليزية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إنها عانت من إرهاق وتعب شديدين أثناء إصابتها بـ «كورونا»، وخاطبت الملكة أحد المرضى في قسم خاص بـ مستشفى لندن الملكي، إن الفيروس مروع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.