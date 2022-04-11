«التضامن»: الاشتراطات الصحية تعيد خريطة من تقدموا للحج منذ 3 سنوات

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المملكة العربية السعودية أصدرت تعليمات عامة بهدف صحة وسلامة الحجاج، منها ألا يزيد سن المتقدم للحج عن 65 عامًا، وضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل السفر، لافتًا إلى أن كل دولة ستضع إجراءاتها الاحترازية.

رئيس الوزراء كلف بالانتهاء من ضوابط حج هذا العام

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن رئيس الوزراء كلف خلال اجتماعه أمس، بالانتهاء من ضوابط حج هذا العام وإعلانها لكى يتمكن الراغبين في الحج من إتمام الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن الضوابط والاشتراطات الصحية ستعيد خريطة من تقدموا للحج منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى أن الأسعار من المتوقع أن تشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، أنه سيجرى توزيع تأشيرات الحج طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة، كذلك اختيار الحجاج من خلال قرعة علنية.

رفع أعداد الحجاج خلال هذا العام إلى مليون حاج

من جانبها، أعلنت السعودية أنه جرى رفع أعداد الحجاج خلال هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب وضع العديد من الشروط التي تضمنت مجموعة من الإجراءات، منها الموقف من الجرعة الثالثة للقاحات كورونا لأداء مناسك الحج، إذ أن لذلك أولوية منذ بداية الجائحة.

وشددت المملكة العربية السعودية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذلك التوصيات الصحية التي تعلن عنها السلطات ضمن شروط الحج لهذا العام.