توجيه عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن أنشطة الثانوية العامة 2022

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا وعاجل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن الامتحانات العملية والأنشطة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022.

وزارة التربية والتعليم تكلف موجهي العموم بتجهيز الامتحانات العملية للثانوية

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتبليغ الموجه العام للتربية الفنية سرعة الإعداد والتجهيز لتنفيذ الامتحان العملي لمادة التربية الفنية لمرحلة الثانوية العامة بجميع المدارس، وإدراج المادة ضمن امتحانات العملي للأنشطة الاختيارية للطلاب للعام 2021/2022 بشكل هام وعاجل.

وفي سياق أخر، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022، والمقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الحالي ومعتمدة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وزارة التربية والتعليم تحدد شروط المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن اليوم هو آخر فرصة للتقدم بطلبات الأعضاء الجدد للمشاركة في «كنترولات» امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022، مؤكدة أن تقديم الطلبات بمقر لجان الإدارة للنظام والمراقبة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط التقديم للجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:

- ألا يكون للمتقدم أقارب بامتحانات الثانوية العامة 2022 وحتي الدرجة الثالثة.

- عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يجتاز العضو المتقدم بلجان النظام والمراقبة المقابلة الشخصية التي تعقد له بمقر اللجنة في مساء يوم التقدم بالأوراق.

- ألا يكون قد جرى استبعاد المتقدم من لجان الإدارة أو النظام والمراقبة، وألا يكون قد عمل بذات اللجنة المتقدم إليها من قبل.