«بلومبرج»: ارتفاع حجم التداول في ديون الشركات الروسية إلى أعلى مستوى

ارتفع حجم التداول في ديون الشركات الروسية إلى أعلى مستوى في عامين منذ الحرب الروسية، وفقًا لبلومبرج نيوز، وتُظهر بيانات موقع «MarketAxess»، الإلكتروني أن الدين السيادي الروسي تم تداوله بحجم 7 مليارات دولار بين 24 فبراير و7 أبريل، ارتفاعًا من 5 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 35٪.

وقالت CNN Business، إن عمليات بيع الديون الروسية المرتبطة بحملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا والعقوبات التي تلت ذلك أدت إلى خلق نافذة لنوع جديد من المراجحة التي يلتهمها البعض في عالم التمويل، حيث يرون أنها أموال سهلة.

سندات حكومية أو شركات روسية رخيصة الثمن

وأضافت CNN Business، أن هذا الأمر يعرف بالتجارة السلبية، أو شراء سندات حكومية أو شركات روسية رخيصة الثمن إلى جانب مقايضات التخلف عن السداد، والتي تعمل بمثابة تأمين على التخلف عن السداد المحتمل للمقترض.

وعادةً لا يكون هذا النوع من التجارة منطقيًا، ولكن نظرًا لأن المستثمرين المؤسسيين يتطلعون إلى التخلص سريعًا من محافظهم الاستثمارية من أي شيء متعلق بروسيا، فقد انخفضت أسعار السندات بشكل أسرع من ارتفاع سعر التحوط.

السندات الروسية يتم تداولها بجنون

وقال «نيكولز»، الخبير في شؤون روسيا والمسؤولية الاجتماعية في الأعمال التجارية والأستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إن السندات الروسية يتم تداولها بجنون، وقال: «هناك الكثير من المضاربين الذين يشترون هذه السندات التي تم تخفيض تصنيفها بشكل كبير وهي على وشك أن تصبح خردة».

ويقول «نيكولز»، إنه يتلقى مكالمات مستمرة من محللين مهتمين بما إذا كانت التجارة المحتملة منطقية، وقال: «ارتفعت تكلفة الديون الروسية إلى 4300 نقطة أساس في 5 أبريل، مقارنة بـ2800 في اليوم السابق».