يصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و36 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور عند الساعة 1:40 صباحا، وموعد الإمساك في الساعة 3:42 صباحا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 4:00 صباحا.

ويحرص الصائمون على معرفة موعد أذان الفجر، من أجل الامتناع عن الطعام والشراب، وبدء يوم جديد في صيام شهر رمضان المبارك، ويرغب أهالي محافظة دمياط في متابعة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأحد 10-4-2022، والموافق تاسع أيام شهر رمضان، إذ يهتم المسلمون بمعرفة وقت الإمساك عن الطعام وأداء صلاة الفجر.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 9 رمضان في دمياط

- موعد أذان الفجر 4:00 صباحًا.

- وقت الشروق 5.31 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:18 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأحد 10 إبريل 2022

- موعد أذان الفجر 4:04 صباحًا.

- وقت الشروق 5:34 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:39 مساءً.