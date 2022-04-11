سعر اليورو اليوم الإثنين 11-4-2022 في البنوك

سجّل سعر اليورو اليوم الإثنين 11-4-2022 في مصر ارتفاعا طفيفا، حيث يباع في البنك الأهلي المصري بسعر 20.1261 جنيه مقابل 20.0068 أمس الأحد، حيث تعرضت العملة الأوروبية لتراجع في البنوك المختلفة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر اليورو اليوم الإثنين في البنوك

تباين سعر اليورو اليوم الإثنين 11-4-2022 من بنك إلى آخر، حيث بيعت العملة الأوروبية الموحدة في مصر بأعلى سعر للبيع ببنك مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 19.9339 جنيه، وجاء بنك مصر في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.038 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- بيع اليورو مقابل الجنيه في قناة السويس بسعر 20.148 جنيه، مقابل 19.9013 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك cib بسعر 20.0394 جنيه، مقابل 19.1783 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.1261 جنيه للبيع، مقابل 19.9031 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.148 جنيه للبيع، مقابل 19.9339 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي سعر 20.0395 جنيه، مقابل 19.9306 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في الكويت الوطني إلى نحو 20.0394 جنيه للبيع، مقابل 19.8317جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 20.104 جنيه، مقابل 19.9013 جنيه للشراء.

-وبلغ سعر بيع اليورو في بنك بلوم سعر 20.0394 جنيه مقابل 19.8317 جنيه.