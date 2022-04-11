إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنيا.. ودعم أيتام المنوفية «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنيا»، حيث شهدت محافظات مصر، مجموعة من الأخبار المهمة التي حدثت بالأمس، إذ أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، دعمها الكامل للمبادرة التي تستهدف تقديم الدعم الكامل لشرائح الأيتام في المنوفية من خلال توصيل مياه شرب نقية بالمجان تزامنا مع يوم اليتيم في شهر أبريل.

إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة بالمنيا

ومن جانبه، قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة بمنطقتي المطاهرة القبلية التابعة لمركز المنيا ومنطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقا للقواعد المحددة لبيع تلك الوحدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم التمويل العقاري.

التصفيات النهائية بين حفظة القرآن بمطروح

وفي محافظة مطروح، أعلن سامي عبدالعزيز مسؤول تنظيم مسابقة القرآن الكريم لعام 2022 بالمحافظة عن بدء التصفيات النهائية بين حفظة القرآن الكريم لتحديد المراكز الأولى والفائزين بلقب المسابقة هذا العام.

«الفقي» يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة

وعلى جانب آخر وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام احياء للذكرى 223 لعيد سوهاج القومي.