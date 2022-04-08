«المنشآت السياحية»: نسب تناول الإفطار بالمطاعم وصلت لـ60%

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبة الإفطار بالمطاعم السياحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري تراوحت ما بين 50 إلى 60 %، فيما تراوحت نسب الإقبال على تناول وجبات السحور بالمنشآت السياحية ما بين 35% إلى 45%، لافتًا إلى أن تلك النسب جيدة جدًا، لأن غالبية الأسر المصرية غير معتادة ولا تفضل الإفطار خارج المنزل في أول أسبوع من شهر رمضان.

توقعات بزيادة نسب الإقبال خلال النصف الثاني من رمضان

وتوقع «منصور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يشهد النصف الثاني من شهررمضان زيادة مضطردة فى نسب الإقبال على تناول الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية، موضحًا أن نسب الإقبال على تناول وجبات الإفطار خلال تلك الفترة وفقًا لمؤشرات الحجز الحالية ستتراوح ما بين 75% إلى 80%، وربما تصل نسب الإقبال على تناول السحور خلال تلك الفترة إلى أكثر من 60%.

أسعار الوجبات بالمطاعم ارتفعت وفقًا للمعدلات الطبيعية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية لم ترفع أسعار وجبة الافطار في رمضان بنسبة كبيرة، موضحًا أن نسب الزيادة في الأسعار تراوحت ما بين 10 إلى 15% بالمقارنة بأسعار ما قبل رمضان، مشددًا على أن تلك الزيادة تعتبر زيادة سنوية طبيعية.

وأكد أن عدد قليل من المطاعم السياحية أقامت هذا العام خيامًا رمضانية، بعد توقف عامين بعد أن مُنعت منذ بداية عام 2020 بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي طُبقت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» إن المطاعم ستحقق هذا العام هامش ربح جيد مقارنة بالعامين الماضيين اللذين تعرضت فيهما غالبية المنشآت السياحية لخسائر كبيرة، موضحًا أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن عام 2022 سيكون عام تحقيق إيرادات جيدة للمطاعم السياحية لعل أهمها تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليًا وعالميًا.