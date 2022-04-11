مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 10 والقنوات الناقلة، من بين الأعمال الدرامية التي يبحث عنها الكثير منذ أول أيام شهر رمضان، لاستكمال أحداث المسلسل، الذي تدور قصته حول بليغ أبو الهنا المصري العائد من المجر، بعدما خسر أمواله وتراكمت عليه الديون؛ لذا قرر العودة إلى وطنه لاسترداد ميراثه، لكنه يجد مفاجأة صادمة بتفكك عائلته.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى

وفي الحلقة السابقة من مسلسل راجعين يا هوى، اقترب «بليغ» الذي يؤدي شخصيته الفنان خالد النبوي، من معرفة معلومات عن مقتل شقيقيه «أمين وفطين»، إذ تلقى اتصالًا هاتفيًا يفيد بوجود شخص مقرب منه يرغب في إبعاده عن الحقيقة.

وفيما يتعلق بـ مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 10 والقنوات الناقلة، فتكون لأول مرة عبر قناة DMC حسب توقيت القاهرة بالساعة 9:25 مساءً، ويُعاد المسلسل مرة أخرى على نفس القناة لـ«دي إم سي» في الساعة 4:30 صباحا.

القنوات الناقلة لـ مسلسل راجعين ياهوى

وعبر شاشة CBC في الساعة 11:35 مساءً، يعرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 10 حسب موعد مدينة القاهرة، كما يُعاد على القناة ذاتها في الساعة 2:15 مساءً، فضلا عن متابعة تفاصيل العمل عبر منصة Watch it.

مسلسل راجعين يا هوي، من بطولة خالد النبوي ونور ووفاء عامر ونور خالد النبوي وأنوشكا وهنا شيحة وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وبلمسة المخرج محمد سلامة.