مواعيد امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية بمحافظة سوهاج.. تبدأ 8 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، جدول سير اختبارات النقل للفرقتين الرابعة والخامسة بالمرحلة الإعدادية، للمدارس الرسمية والخاصة والرسمية لغات، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021- 2022، يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، حتى الخميس 12 من الشهر ذاته.

مواعيد إمتحانات النقل للصف الرابع بالمرحلة الابتدائية بمحافظة سوهاج

يبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي الإمتحانات، يوم 8 مايو 2022، وتستمر لخمسة أيام متواصلة لتنتهي الخميس الموافق 12 مايو 2022.

- الأحد الموافق 8 مايو 2022، مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الاثنين الموافق 9 مايو 2022، مادتي العلوم ومهارات مهنية.

- الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 مادتى دراسات وICT.

- الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 مادة اللغة الإنجليزية.

- الخميس الموافق 12 مايو 2022 مادة الرياضيات.

مواعيد امتحانات النقل للصف الخامس بالمرحلة الابتدائية بسوهاج

تبدأ امتحانات الصف الخامس للفصل الدراسي الثاني بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة عربي والخاصة لغات، الأحد 8 مايو 2022، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، لتنتهى يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022.

- الأحد الموافق 8 مايو 2022، مواد اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

- الثلاثاء الموافق 10 مايو مادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية.

- الخميس الموافق 12 مايو مادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.

قرارات الوزارة لامتحانات النقل

وكان الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، قال إن اختبارات الصف الرابع الإبتدائي، ستعقد بالفترة الصباحية فقط بكل المدراس بإدارات سوهاج التعليمية، كما سيجرِ التأكد من عدم غياب التلاميذ، ومراجعة نسبة حضورهم، بمعرفة إدارة شئون الطلاب بإدارات سوهاج التعليمية.

إختبارات المستوى الرفيع لصفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية

يعقد امتحان المستوى الرفيع بمدارس اللغات الرسمية والخاصة للصف الرابع الإبتدائي، وكذلك الصف الخامس الإبتدائي، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 بمحافظة سوهاج.