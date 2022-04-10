جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 في محافظة سوهاج.. تبدأ 7 مايو

يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي، بمحافظة سوهاج، امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 7 مايو المقبل حتى يوم الأربعاء 11 من نفس الشهر، وذلك لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة عربي والخاصة لغات.

مواعيد وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 لمحافظة سوهاج

وتُعقد امتحانات الصف السادس الابتدائى بمحافظة سوهاج على مدار ثلاثة أيام غير متتابعة، لتكون كالتالي:-

- السبت 7 مايو 2022.. مادة اللغة العربية والخط العربي فى زمن إجابة ساعتين ونصف الساعة، ثم التربية الدينية، وخُصص لها ساعة ونصف لزمن الإجابة.

- الاثنين 9 مايو 2022.. مادتا الرياضيات واللغة الإنجليزية، وخُصص لكلا منهما ساعة ونصف للإجابة.

- الأربعاء 11 مايو 2022.. مادتا العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية، في ثلاث ساعات مقسمة بواقع ساعة ونصف لكلا منهما.

قرارات الوزارة لتسيير امتحانات الصف السادس الابتدائي

من جانبه، ذكر الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، أنه سيتم تصوير الجدول وإعلانه في أماكن تواجد التلاميذ بكل مدارس المرحلة الابتدائية، كما ستقوم كل إدارة تعليمية بتجهيز اللجان المدرسية قبل أداء الامتحانات بأسبوع، مع تطبيق خطة وزارة الصحة والسكان للامتحانات والصادرة فى يونيو 2021.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات العملي لمادة العلوم قبل الامتحانات النظرية بأسبوع، على أن تُعقد بكل مدرسة على حدة، مع تطبيق قرار القرار «360» لتنظيم التقويم الشامل على مواصفات الورقة الامتحانية، وتخصيص 20 دقيقة بنهاية اختبار اللغة العربية للإملاء.

كما سيتم عقد امتحان المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية بمدارس اللغات الرسمية والخاصة، وذلك يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري.