وزير التنمية المحلية يهنئ أهالي سوهاج بالعيد القومي للمحافظة

تلقى اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتهنئة أهالي المحافظة بمناسبة عيد سوهاج القومي، الموافق اليوم الأحد، 10 أبريل.

احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي

واحتفلت محافظة سوهاج اليوم بعيدها القومي، حيث وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالمحافظة، ورافقة الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير الأمن، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بمحافظة سوهاج.

وافتتح المحافظ وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى حميات سوهاج بتكلفة 3 ملايين جنيه، إضافة لافتتاح مدرسة عثمان بن عفان بمركز ومدينة سوهاج.

ذكرى الاحتفال بالعيد القومي لسوهاج

كما شارك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج في إفطار 300 شخص من ذوي الهمم بمحافظة سوهاج، في إطار احتفال محافظة سوهاج بعيدها القومي، والذي يخلد ذكر انتصار أهالي مركز ومدينة جهينة على الحملة الفرنسية بصعيد مصر، حيث أستطاعوا هزيمة الحملة ووقف زحفها على الصعيد.