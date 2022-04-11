يسرا عن مسلسل أحلام سعيدة: لجأت للكوميديا بعدما أرهقتني التراجيديا

قدمت النجمة يسرا توليفة خاصة خلال السباق الرمضاني الحالي بمسلسل أحلام سعيدة الذي تقدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين والذي تعود من خلاله إلى الكوميديا مرة أخرى.

وكشفت يسرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» كواليس مسلسل أحلام سعيدة الذي تقدم من خلاله شخصية ديدي هانم، معبّرة عن سعادتها بردود الفعل التي وصلت لها، مبينة أنَّ الجمهور كان مشتاقًا لمشاهدة الكوميديا في موسم رمضان مرة أخرى.

يسرا تكشف كواليس أحلام سعيدة

وتابعت يسرا أنَّ مسلسل أحلام سعيدة كان في البداية فيلمًا سينمائيًا كتبته الكاتبة هالة خليل التي تتعاون معها للمرة الأولى، لكن تمّ تحويله إلى عمل درامي عندما طلبت من المنتج جمال العدل تقديم عمل كوميدي لايت، إذ إنها أصابها الإرهاق من تقديم التراجيديا خلال السنوات الماضية.

يسرا تتعاون مع عمرو عرفة

وأكّدت يسرا أن العمل كان يسمح بأن يتمّ تحويله إلى مسلسل درامي مكون من 30 حلقة، إذ نجحت بشكل كبير في كتابته هالة خليل وتوّجه المخرج الكبير عمرو عرفة الذي تعود للعمل معه مرة أخرى.